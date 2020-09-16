Знакомство с новым айфоном, вероятно, произойдет только в октябре.

Сентябрьская презентация Apple, на которой традиционно с 2012 года компания представляет флагманские смартфоны, прошла без показа новых iPhone. О них не было сказано ни слова.Компания не готова к масштабным продажам новых iPhone из-за того, что мировая пандемия негативно повлияла на поставки комплектующих для смартфонов, полагают аналитики. Анонс линейки iPhone 12 может состояться в октябре.Вместо смартфонов новейшего поколения были представлены две модели часов - Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, а также планшетные компьютеры iPad и iPad Air.Также компания рассказала о новом процессоре Apple A14 Bionic, который стал на 40 процентов мощнее предыдущей модели, а скорость обработки графики выросла на треть. Именно он используется в iPad Air.Помимо этого, на презентации были представлены подписной сервис для домашних тренировок Fitness+, регулярно предлагающий новые спортивные занятия, и единая подписка Apple One, объединяющая в себе доступ к iCloud, Apple Music, TV+, Arcade, News+ и Fitness+, а также их различные комбинации.