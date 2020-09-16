Губернатор Владимир Сипягин провёл пресс-конференцию.

В экватор первого месяца осени, губернатор устроил встречу с представителями региональных СМИ.Цена успехаВопросов обсудили много. Одни из самых острых касались работы финансового и экономического блоков региональной администрации.- Мы смогли найти баланс между безопасностью жителей и сохранением экономики, - говорит губернатор Владимир Сипягин. - Даже в первом полугодии, когда ограничения были особенно суровыми, мы не просто удержали, а увеличили темпы промышленного производства.По словам губернатора, индекс промышленного производства региона, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составил 109,1%. Кроме того, в этом году наша область вошла в число 24 субъектов РФ, в которых полностью отсутствует просроченная кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам.- Также, мы поддержали инвестиционную деятельность. В регионе сейчас воплощают 31 крупный проект, а всего их более 130. Объём инвестиций в основной капитал в первом полугодии составил 32 млрд. рублей – это более 111% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, - сказал Владимир Сипягин.Вирус нипочёмОграничения, которые спасли многих владимирцев от встречи со зловредным вирусом Covid-19, не помешали властям полноценно выполнить программу переселения граждан из аварийного жилья. Сейчас наша область входит в ТОП-8 регионов по итогам её реализации. В разных районах расселили 670 человек из жилых помещений площадью почти в 12 тыс. кв. метров (108% от плана).В следующем году «Белый дом» планирует более масштабное расселение:- Мы направили письмо в Минстрой с просьбой выделить на переселение в 2021 году 700 млн. рублей. Ещё 389 млн. на эти цели мы заложили в региональном бюджете. С учётом взятых темпов, мы готовы освоить не менее 1 млрд. рублей, чтобы с опережением сроков расселить людей из аварийных домов, общей площадью в 19 тыс. кв. метров, – сказал глава региона.Кстати, строительная отрасль, как и обрабатывающая, минувшей весной приостанавливала свою деятельность не более чем на пару недель. Это позволило строить, вводить в эксплуатацию и ремонтировать важнейшие для жителей социальные объекты: детские сады, школы, спортивные сооружения, учреждения культуры.Однако Владимир Сипягин признался, что его волнуют недавние события в Европе, где нарастает вторая волна коронавируса. Поэтому расслабляться пока рано:- Ситуацию по ограничениям мы модерируем в оперативном режиме, своевременно открываем или закрываем предприятия и социальные учреждения. То, что мы вводили в социальных учреждениях закрытый круглосуточный режим со сменами по 2 недели, позволило избежать массовых вспышек, взрывов заболевания, как это было в соседних регионах. Оправданы были и карантинные мероприятия. Важно, что на наших основных предприятиях это не отражалось, экономике удалось мягко пройти через пандемию, - рассказал губернатор.Актуальную ситуацию по коронавирусу глава региона оценил как стабильную, но призвал граждан сохранять бдительность и больше заботиться о безопасности – собственной и окружающих.- Всё что можно было разрешить – мы разрешили. И сегодня многое зависит от самих жителей, от соблюдения ими элементарных правил в общественных местах, масочного режима. Наибольшие опасения сегодня вызывают сферы торговли и образования. Торговые центры постоянно проверяем, видим, что соблюдение рекомендаций по безопасности там контролируют. Что касается сферы образования, учреждениям выделены дополнительные областные деньги на средства защиты и дезинфекции, – сказал Владимир Сипягин.О наболевшей проблемеМногие жители региона возмущаются тем, что ФАПы в сельской местности строят с серьёзным отставанием. Губернатор заверил, что администрация области прилагает все необходимые усилия по выполнению намеченных планов:- В 2020 году построят 30 фельдшерско-акушерских пунктов. Это сейчас самая болевая точка здравоохранения. Именно поэтому в этом году мы передали часть функций по строительству ФАПов Департаменту строительства и архитектуры. Врачи должны лечить, а не строить.Объяснил слияниеВладимир Сипягин прокомментировал и возможное слияние 2 комитетов областной администрации – по социальной и по молодёжной политике. Он обратил внимание журналистов на то, что вопросы молодёжной политики в регионе – приоритет, и молодёжная повестка ни в коем случае не уйдёт на задний план в результате реформ.- В нашей области проходит масштабная административная реформа. На ближайшем заседании Законодательного Собрания мой заместитель Аркадий Боцан-Харченко подробно доложит об этом проекте депутатам. Сразу скажу, окончательное решение по объединению комитетов по социальной политике и по молодёжной политике – пока не приняли. Вопрос тонкий, и мы подходим к его решению последовательно и осторожно. В любом случае никоим образом региональная молодёжная политика не пострадает. А в случае, если объединение произойдёт, ещё и в плюсе останется, - уверенно сказал губернатор.Что по спорту?Многих жителей столицы региона интересует вопрос – построят ли во Владимире многофункциональный спорткомплекс? Разговоры о нём ходят уже давно, но конкретики – очень мало...- Многофункциональный спортивный комплекс на 3500 мест во Владимире очень важен для развития спорта всего региона, для популяризации здорового образа жизни. Речь идёт о большом объекте, куда смогут приходить тысячи людей, для которых будут проводить спортивные соревнования, вплоть до международных. Сейчас между администрацией областного центра и собственником выбранного для строительства земельного участка кампанией «Дом.РФ» идут переговоры. Я договорился с главой городской администрации Андреем Шохиным о том, что в ближайшее время мы встретимся с руководством «Дом.РФ» и примем согласованное между 3 сторонами решение. Этот объект обязательно должны построить, – сказал глава региона.Стоит сказать, что в этом году, несмотря на все сложности, для регионального спорта смогли сделать немало. Например, открыли после реконструкции спортивный комплекс имени Паушкина в Гусь-Хрустальном и построили 2 спортивные площадки в посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района и деревне Бараки Судогодского района. Кроме того, сейчас возводят стадион с тренировочным футбольным полем в Меленках, строят универсальный спортивный зал с плавательным бассейном в Собинке и центр спортивной борьбы в Петушках. В Суздале строят стадион «Спартак», а в селе Новое - многофункциональную спортивную площадку площадью 800 квадратных метров с детским спортивно-оздоровительным комплексом. Ввести в эксплуатацию все эти объекты запланировали до конца года.Илья Морозов