Белорусский президент Александр Лукашенко выступил перед высшими должностными лицами во Дворце независимости. Политик заявил об улучшении ситуации в республике.

Белорусский президент Александр Лукашенко выступил перед высшими должностными лицами во Дворце независимости. Политик заявил об улучшении ситуации в республике.Глава Белоруссии сообщил, что сложный период в истории страны подходит к концу. Попытка недовольных взорвать обстановку и разрушить стабильность в Минске и еще нескольких крупных городах не увенчалась успехом. "Время митингов завершилось", – отметил Александр Лукашенко.По его словам, большинство областей жили в обычном ритме. В городах модернизировались предприятия, строились школы, больницы и дома, передает БелТА. Лукашенко добавил, что страна продолжает двигаться вперед, благосостояние белорусов постепенно растет.Лидер республики также поблагодарил силовой блок за поддержку в непростое время. Александр Лукашенко назвал их стойкими и преданными людьми, которые повели себя порядочно и благонадежно. "Теперь – наше время, необходимо продолжить созидание", – сказал политик.Напомним, 13 сентября в столице Белоруссии прошел массовый митинг. По подсчетам СМИ, на улицы вышли более 150 тысяч граждан. Они впервые смогли дойти до элитного поселка Дрозды, где находится резиденция , а также дом главы ЦИК Лидии Ермошиной.Силовики задержали в Минске около 400 демонстрантов. При подавлении протестов они использовали дубинки, водометы и светошумовые гранаты. Сколько демонстрантов пострадало в воскресенье от действий милиционеров, пока не уточняется.