Жители Ленинского округа Московской области пожаловались в полицию на вандала, который порезал колеса шести машинам. Сумма материального ущерба составила свыше 64 тысяч рублей, передает ..

Жители Ленинского округа Московской области пожаловались в полицию на вандала, который порезал колеса шести машинам. Сумма материального ущерба составила свыше 64 тысяч рублей, передает сайт "".Злоумышленника удалось вычислить и задержать. Им оказался 21-летний мигрант из ближнего зарубежья. По факту произошедшего возбуждено дело.