Бывший президент Франции Николя Саркози выразил восхищение произошедшими в Москве изменениями. По его словам, российская столица стала одним из самых современных городов Европы.

Бывший президент Франции Николя Саркози выразил восхищение произошедшими в Москве изменениями. По его словам, российская столица стала одним из самых современных городов Европы.Экс-глава Пятой республики выступил в рамках международного урбанистического форума MIPIM в Париже. В ходе беседы ему задали вопрос, какой из городов больше всего впечатлил его своей способностью меняться. "Это Москва!" – ответил политик.По словам Саркози, на протяжении многих лет он несколько раз в год приезжает в российскую столицу. "Те, кто знают Россию, кто был в Москве, поймут меня: я поражен тем, как Москва сумела сохранить свое историческое наследие и одновременно стать одним из самых современных городов европейского континента. Это исключительно!" – сказал бывший президент Франции.Политик отметил, что речь идет не только о строительстве метро и развитии транспортной инфраструктуры. "Они нас обогнали, мой дорогой Морис", – констатировал Саркози.