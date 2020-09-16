Они разместились на традиционных точках в областном центре.

Сезонные сельскохозяйственные ярмарки-выставки открылись на традиционных площадках в областном центре. Овощами и фруктами торгуют на юго-западе и в микрорайоне Доброе, большинство производителей - из Владимирской области. Они особенно популярны у владимирцев, которые предпочитают покупать местные продукты и делать запасы на зиму.Как сообщает пресс- служба администрации Владимира, вся продукция проходит ветеринарный и фитосанитарный контроль специалистов Россельхознадзора и Центра ветеринарии Владимирской области. Торговля ведется по правилам, необходимым для профилактики коронавирусной инфекции. Организацию осуществляет МУП «Владимирский центральный рынок».До 15 ноября буду открыты площадки по ул. Юбилейной рядом с домом № 62, по ул. Василисина около дома № 15.