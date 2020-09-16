Уход президента Белоруссии Александра Лукашенко в отставку – лишь вопрос времени. У политика еще есть шанс выйти из политического кризиса достойно.

Уход президента Белоруссии Александра Лукашенко в отставку – лишь вопрос времени. У политика еще есть шанс выйти из политического кризиса достойно.Оппозиционер Светлана Тихановская рассказала, что действующий президент может получить гарантии личной безопасности. Но это произойдет только при условии, что Александр Лукашенко покинет пост спокойно, "по-человечески".Экс-кандидат на пост главы республики допустила, что Батька может рассчитывать и на большее. "Мнение всех людей будет учитываться при решении этого вопроса", – подчеркнула Тихановская в интервью украинскому изданию LB.ua.Ранее оппозиционер обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она заявила, что его соглашения с Александром Лукашенко не обладают законной силой. После прихода к власти протестующих все договоры пересмотрят.Журналист Александр Коц раскритиковал за эти слова. По его мнению, оппозиционер стала говорить языком Майдана. Она не признает того, что в республике могут жить люди, которые поддерживают действующий режим.Напомним, протесты в Белоруссии начались сразу после выборов президента. Сотни граждан каждую неделю выходят на улицы, чтобы выразить свое несогласие с результатами голосования. В ряде городов митинги жестко подавляли милиционеры.