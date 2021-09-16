В четверг, 16 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск юго-западного участка Большой кольцевой линии с тремя станциями – Проспект Вернадского, Мичуринский проспект и Аминьевская. При их оформлении специалисты ГК Моспроект-3 использовали сложные математические вычисления в программных комплексах.

В четверг, 16 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск юго-западного участка Большой кольцевой линии с тремя станциями – "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевская". При их оформлении специалисты ГК "Моспроект-3" использовали сложные математические вычисления в программных комплексах."Мы буквально несколько дней тому назад запустили западный участок БКЛ, технический прогон, по сути дела, последняя стадия перед началом пассажирских перевозок. Сегодня мы запускаем юго-западный участок в составе трех станций — "Проспект Вернадского", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", — которые дают возможность пересадки на Сокольническую линию, четвертый Московский центральный диаметр и Солнцевскую ветку метро", – сообщил Собянин.Полноценный пуск новых станций с пассажирами запланирован до конца 2021 года. Их открытие улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского, отметил мэр Москвы.Над оформлением новых станций БКЛ работала группа компаний "Моспроект-3". Необычной геометрии в оформлении станционных комплексов специалисты достигли с помощью сложных математических вычислений в программных комплексах."Параметризм – это своего рода "новая математика": на смену классическим геометрическим фигурам и прямым линиям приходят динамические элементы, реализованные в программах трехмерного моделирования", – рассказала генеральный директор "Моспроект-3" Анна Меркулова.Так, имитирующий космическую сферу пиксельный потолок станции "Проспект Вернадского" собран с помощью метода случайных чисел. На станции "Мичуринский проспект" в параметризме создан множественный орнамент потолка в виде лепестков и иероглифов."А по путевым стенам станции "Аминьевская", расположенной в городском пространстве между двумя малыми реками – Раменка и Сетунь, проходит пиксельная синусоида холодных оттенков, которая олицетворяет колебание волны", – пояснила Меркулова.Решение о строительстве Большой кольцевой линии принято в 2011 году. Длина нового пересадочного контура – 70 километров, на нем будет 31 станция. Запуск БКЛ сократит время в пути для пассажиров и разгрузит улично-дорожную сеть Москвы.