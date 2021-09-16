Кадетский корпус имени М.П. Пожарского в Радужном полностью так и не открылся. Замена сетей тепло- и водоснабжения не завершена. Учебный год начался лишь для учащихся 8-11 классов. Остальные ..

Кадетский корпус имени М.П. Пожарского в Радужном полностью так и не открылся. Замена сетей тепло- и водоснабжения не завершена. Учебный год начался лишь для учащихся 8-11 классов. Остальные продолжают обучение дистанционно.«Дети среднего школьного звена не всегда могут адекватно оценить уровень опасности. Шестиклассники не знакомы с территорией учебного заведения, а также с правилами поведения в сложившейся ситуации», – объяснило своё решение руководство корпуса.Сообщается, что для них вопрос решится на следующей неделе. При этом 8-11 классы заедут в школу 19 сентября.«Параллель «А» – проходит в медсанчасть через главный вход, «Б» – через запасной. При себе иметь: медицинские справки и анализы», – предупредили родителей ребят.Напомним, что кроме замены труб, которая так и не произведена, в школе-интернате до сих пор не открылся , построенный при губернаторе Светлане Орловой. Он обошёлся бюджету в 26 млн рублей. Выяснилось, что полы в спортзале сделаны некачественно и по требованию Роспотребнадзора занятия были прекращены. В результате ГБУ ВО «Облстройзаказчик подал на подрядчика в суд, который обязал «СК ПромТехнологии» устранить недостатки. Однако нарушения не устранены и по сей день.