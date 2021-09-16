По итогам нового беспрецедентно широкого исследования Центра цифровой экспертизы Роскачества Zoom обошел Skype по совокупности критериев, но уступил по удобству.

По итогам нового беспрецедентно широкого исследования Центра цифровой экспертизы Роскачества Zoom обошел Skype по совокупности критериев, но уступил по удобству. Лучшими среди мессенджеров и соцсетей признаны Telegram, «ВКонтакте» и WhatsApp на iOS, а также Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» на Android.Центр цифровой экспертизы Роскачества провел беспрецедентное по ширине и глубине исследование наиболее популярных мобильных приложений для видеозвонков. Для этой цели эксперты выбрали самые популярные приложения по итогам опроса потребителей.Испытания проводились по 162 критериям для специализированных сервисов видеосвязи и по 140 критериям для мессенджеров и социальных сетей. Также проводился дополнительный тест приложений на безопасность с использованием специализированного ПО. В результате были проверены все ключевые функции, оценены удобство, информационная безопасность, производительность и надежность приложений видеозвонков.Были протестированы 19 приложений-мессенджеров и социальных сетей: 10 для iOS и 9 для Android, а также 2 специализированных сервиса видеосвязи (версии Skype и Zoom для обеих платформ).Более половины исследованных приложений на обеих платформах по совокупности всех критериев получили отметку выше 4 баллов за безопасность – это очень высокий показатель. Нерекомендуемых к использованию в рамках рейтинга нет.По результатам тестирования наиболее функциональные приложения среди мессенджеров и социальных сетей – Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а среди специализированных сервисов видеосвязи – Zoom.Наиболее удобные – среди мессенджеров и соцсетей на iOS это Telegram, WhatsApp и Facebook Messenger, на Android – WhatsApp, «Одноклассники» и Facebook Messenger. Skype здесь немного обошел Zoom.Что касается информационной безопасности, все приложения показали хорошие результаты, но есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание. Skype и Zoom оказались по безопасности идентичны.Информационная безопасность для сервисов видеосвязи критически важна, так как при перехвате данных или взломе аккаунта могут быть скомпрометированы приватные или рабочие разговоры пользователя, а также переписки в чатах и записи прошлых бесед. В этом исследовании группа критериев по безопасности составила 15% от итоговой оценки приложений. В процессе исследования эксперты оценивали, запрашивает ли сервис только минимально необходимые пользовательские данные и разрешения. Дополнительно анализировалось, требует ли приложение придумать сложный пароль для аккаунта (и позволяет ли защитить паролем сам вход).Четыре приложения запрашивают избыточные данные для регистрации: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и Face Time. Сложный пароль не требуют Discord и Instagram. Защитить паролем само приложение позволяют только Telegram, WhatsApp и «ВКонтакте». Zoom и Skype позволяют «запаролить» приложение только в версии для iOS.Отдельно анализировалась безопасность передачи данных приложения и пользовательских данных. Для этого эксперты производили захват всего трафика, который пересылает приложение, с помощью специализированного ПО (Wireshark), а затем анализировали его на наличие незашифрованных данных.В итоге все приложения показали себя как достаточно безопасные. Практически все приложения мессенджеров и соцсетей получили высокие (выше 4 баллов) оценки, за исключением Instagram. Zoom и Skype также продемонстрировали на обеих платформах высокий уровень безопасности с минимальными различиями (менее 0,1 балла). Возможность предоставления сервисами данных пользователей правоохранительным органам не рассматривалась.Дополнительно к параметрам, проверенным в ходе исследования, эксперты Роскачества провели проверку всех приложений на Android анализатором на наличие уязвимостей и НДВ «Solar appScreener». В итоге были выявлены следующие потенциальные уязвимости: обращение к DNS производилось в 81% случаев, небезопасная рефлексия выявлена у 72% исследованных приложений. Небезопасная собственная реализация SSL – 45%. Слабый алгоритм хеширования обнаружился у 72% исследованных приложений.Антон Куканов, заместитель руководителя Роскачества: «Согласно проведенному Роскачеством социологическому исследованию, среди устройств, на которых респонденты используют сервисы для видеосвязи, лидируют смартфоны (86,8%). Две ключевые задачи, для которых с большим отрывом используют сервисы видеосвязи, это общение с родными и близкими (83,2%) и рабочие вопросы (46%). Большинство опрошенных пользуется сервисами для видеосвязи несколько раз в неделю (39,4%). Подавляющее большинство респондентов использует более одного сервиса для видеозвонков на своих устройствах (67,9%).»Исследование проводилось Центром цифровой экспертизы Роскачества. За четыре года работы ЦЦЭ провел десятки исследований мобильных приложений в ключевых социально-значимых категориях. При разработке методологии исследования учитывались потребности пользователей (проводились глубинные интервью, социологическое исследование и семантический анализ отзывов в магазинах приложений), а сама методика испытаний обсуждалась и дорабатывалась отраслевыми экспертами в рамках заседания рабочей группы ТК 702.В следующем году по поручению Минцифры Роскачество проведет исследование приложений для видеоконференцсвязи. Эксперты оценят такие параметры как функциональность, удобство использования, безопасность и др., а также проанализируют политики конфиденциальности сервисов.Детали оценок по критериям удобства и функциональности, а также рейтинги лидеров по каждому критерию –