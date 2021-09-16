В Покрове 14 сентября пропали три мальчика - Викторы Вознов и Чуваев, а также Тимур Субботин. Вторые сутки полиция, добровольцы и местные жители ведут поиск школьников. Ранее мы сообщали, что ..

В Покрове 14 сентября пропали три мальчика - Викторы Вознов и Чуваев, а также Тимур Субботин. Вторые сутки полиция, добровольцы и местные жители ведут поиск школьников.Ранее мы сообщали, что , но спустя несколько часов стало известно, что вместе с ними исчез Тимур Субботин. Его приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.Напоминаем приметы двух других подростков, местонахождение которых также неизвестно.Виктор Чуваев: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие, серая ветровка со светоотражающими полосками на капюшоне, тёмно-синие брюки, голубая рубашка, чёрные кроссовки с красной подошвой. С собой был чёрный рюкзак.Виктор Вознов ростом 135 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зелёные, красная куртка, зелёные брюки, синяя в полоску футболка, жёлтые кроссовки. С собой был синий рюкзак.Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит сообщать всю имеющуюся о подростках информацию по телефонам, указанным в ориентировке, либо в полицию по номеру 02.