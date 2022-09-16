Старшему сыну Олега Газманова Родиону идет 42-й год. Но, несмотря на возраст, он до сих пор не был женат. Хотя мысли о семье артиста периодически посещают.

Старшему сыну Олега Газманова Родиону идет 42-й год. Но, несмотря на возраст, он до сих пор не был женат. Хотя мысли о семье артиста периодически посещают.Не так давно музыкант рассказал о возможных причинах своего одиночества. Оказалось, что сыну знаменитого артиста нужна избранница навсегда. Он боится жениться, родить детей, а потом разойтись, поняв, что это не "та самая". Ведь в детстве он сам пережил развод родителей и сейчас не хочет такой же участи для своего ребенка.Но если случится чудо и та самая единственная и нежная найдется, то Родион твердо решил: трусы на свадьбу надевать не будет. Зачем прятать свое причинное место, которым можно гордиться?! На то ведь и дан природой такой причиндал! Будь готов – всегда готов! Кроме того, Родион запретит скрывать бельем и лоханку своей суженой."Я уже давно определился с форматом своей свадьбы, – уверяет Родион. – Хочу провести ее где-нибудь на Мальдивах, накинуть друг на друга венки из цветов и утопать голышом в закат".Стоит заметить, что в своем стремлении жениться без трусов наследник Газманова не одинок. Например, когда Бритни Спирс играла свадьбу с Сэмом Асгари, то набросила на плечи только блейзер новоиспеченного мужа, отказавшись от любых добавлений образу. Трусов на певице не было. Сковывать движение – последнее дело!