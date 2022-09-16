Новые требования к собственникам земли могут ввести в 2023 году.

Новые требования к собственникам земли могут ввести в 2023 году.Министерство сельского хозяйства РФ занимается разработкой законодательных поправок, которые обяжут россиян, владеющих землей, принимать непосредственное участие в тушении пожаров. Новые требования к россиянам могут вступить в силу уже в следующем году.Как уточняет , речь идит не о дачниках, а о владельцах крупных земляных наделов. Зачастую возникающие там очаги огня приводят к масштабным пожарам, перекидываясь на соседние леса и населенные пункты.Согласно новым правилам, собственники земли будут обязаны немедленно сообщать в МЧС о возникших пожарах, а также лично участвовать в тушении огня. При этом отмечается, что меры ответственности для нарушителей еще не разработаны. Меж тем, инициативу Минсельхоза уже поддержали в Госдуме.