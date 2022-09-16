Боец ВСУ, попавший в плен в Донбассе, рассказал, почему украинское военное командование перебрасывает внушительные силы на Бахмутское направление, отправляя сюда дополнительные отряды.

Боец ВСУ, попавший в плен в Донбассе, рассказал, почему украинское военное командование перебрасывает внушительные силы на Бахмутское направление, отправляя сюда дополнительные отряды.Видео допроса украинца в телеграм-канале "Брюссельский стукач".Он заявил, что в ВСУ знают о действующих в Бахмутском районе русских штурмовиках. Для сдерживания "ЧВК Вагнера" сюда переводятся внушительные силы. В противном случае русские добровольцы могут дойти до берега Днепра."Как говорит наш командир, мы боимся прорыва группы "Вагнер". Поэтому на Бахмутское направление стягивается огромное количество сил наших, украинских. И, как говорят, что если "вагнеровцев" не сдержать, то они дойдут до Днепра. Я согласен, я видел их работу – это еще те черти", – заявил украинский военный.Пленный также рассказал, что его командование не считает потери. Главное для Киева – удержать позиции под Бахмутом и не допустить прорыва русских сил."Я попал в плен, когда нас завели на позиции в Зайцево. Нас там было человек шесть, пятерых взяли, а один пропал, может сбежал. Нам человек оставил рацию, не дал никакой информации, и мы просто сидели, а нас обстреливали, мы не могли даже выйти. Пришли эти парни и сказали, что они из "Вагнера". Ничего с нами не делали. Просто руки связали", – рассказал он.Украинское подразделение практически в полном составе было взято в плен "вагнеровцами". Русские добровольцы продолжают наступательные действия по направлению к Бахмуту – ключевому звену обороны ВСУ в Донбассе и важному логистическому узлу украинской армии.