16 сентября советский и российский артист и юморист Евгений Петросян отмечает 76-й день рождения.

16 сентября советский и российский артист и юморист Евгений Петросян отмечает 76-й день рождения.Впервые Евгений Петросян появился перед публикой в 1973 году. Молодойюморист начинал в Московском театре эстрады и быстро привлек внимание к себе.Сначала Петросян подражал популярному артисту Аркадию Райкину. Так, егостали замечать в народе. Постепенно Евгений Ваганович стал добавлять мимику ижестикуляцию — такое для советского зрителя было в новинку.В написании материала для монологов Петросян мастерски выкручивался. К себев команду Евгений Петросян взял Задорнова и Хайта. Авторы тонко чувствовалинастроения в обществе и сатирически высмеивали пороки людей.Легендарными стали и анекдоты Евгения Петросяна. Поговаривают, что прославилсяартист частично на ворованных шутках, ведь актер брал популярные анекдоты имастерски отыгрывал их на сцене. В любом случае, даже если он и выдавал это творчество за свое, зрителипростили Евгению Петросяну такую выходку.За свою деятельность юморист помог множеству начинающих актеров, музыкантови комиков. Многих из них он брал с собой на гастроли. Так, со временем появилосьтелешоу "Смехопанорама".После 60 лет на сцене артист не сдает позиций. Он продолжает ездить постране, собирая залы с поклонниками. Многие зрители выросли и состарилисьвместе с автором — с ними у Евгения Петросяна особая связь.