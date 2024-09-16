Заявки от потенциальных исполнителей будут принимать до 26 сентября.

138 млн рублей потратят во Владимире на изготовление стелы трудовой доблести. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.Заявки от потенциальных исполнителей будут принимать до 26 сентября. Подрядчику надо будет провести демонтаж работ, установить видеоналюдение, провести озеленение до 30 июня 2025 года. Работы же должны начаться 1 октября текущего года.Стела будет находиться напротив входа в Центральный парк. Напомним, ранее мы писали, что