Мало какой гений может похвастаться удачной личной жизнью. Возможно, это своеобразная расплата за дар, который дается свыше. Взять хотя бы Федора Достоевского, которого все знают как философа, публициста и одного из самых читаемый писателей в мире. Он давно стал памятником в прямом и переносном смысле. И обсуждать пороки и грехи уже как бы не очень корректно. Но все-таки если знать, каким Достоевский был мужем, то на многое в его романах, думаю, уже и посмотришь иначе.

Мало какой гений может похвастаться удачной личной жизнью. Возможно, это своеобразная расплата за дар, который дается свыше. Взять хотя бы Федора Достоевского, которого все знают как философа, публициста и одного из самых читаемый писателей в мире. Он давно стал памятником в прямом и переносном смысле. И обсуждать пороки и грехи уже как бы не очень корректно. Но все-таки если знать, каким Достоевский был мужем, то на многое в его романах, думаю, уже и посмотришь иначе.Поводпоговорить о Федоре Достоевском сейчас есть – в сентябре 1834 года он с братомпоступил в пансион Лаврентия Чермака на Новой Басманной улице Москвы.Именнотам у него впервые случится приступ падучей, как тогда называли эпилепсию. Этохроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в возникновениисудорожных приступов, позже помешает его счастливой супружеской жизни. Федор Достоевскийпопросту скрыл от своей первой жены Марии Констант, что у него бывает падучая. Ив первую же брачную ночь с будущим гением русской литературы случилсяэпилептический припадок. Бьющееся в конвульсиях тело, пена, текущая из уголковрта, отвратили Марию от супруга.Да тяжело было ей выносить гиперсексуальность писателя, егосадомазохистские наклонности. "Не отправляйте меня больше с этим господином,мадам! – умоляла хозяйку борделя мадам Безови одна из жриц любви, ккоторой ходил Достоевский. – Он извращенец!"Да,Достоевский с юности ходил в публичные дома, поскольку комплексовал из-за своейнеказистой внешности. А в борделях мог реализовать сокровенные ичасто непристойные желания. В письме брату он пишет: "Минушки, Кларушки,Марианны и т. п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургеневи Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь".С женой под одной крышей Федор Михайлович прожил недолго – они разъехались не только по разным городам, но и странам. Иу писателя, который официально оставался семейный человеком, то и дело завязывались многочисленныероманы на стороне. А за очередной своей возлюбленной Аполлинарией Сусловой,которая была на 20 лет моложе, он даже поехал за границу, пока законная женаумирала дома от туберкулеза. "Она любила меня беспредельно, но мы не жили с нейсчастливо…", – позже напишет классик. – Чем несчастнее были, тем болеепривязывались друг другу".Но в полной мере эротические фантазии автор "Идиота" смог реализовать лишь с Анной Сниткиной,ставшей его второй женой и матерью детей. Достоевский писал, что "Аня сняла снего бремя вины" – с ней он перестал себя чувствовать развратником и грешником.Ведь из жены он смог воспитать подругу длявоплощения самых безумных фантазий.Жаль, правда, что интимнуюпереписку с великим мужем – а Достоевского она пережила на 30 лет! – вдоваперед смертью уничтожила. Осталась лишь одна записка от сластолюбивого автора"Бесов": "Целую пять пальчиков на твоей ножке, целую ножку и пяточку,поминутно, взасос. Особенно люблю то, про что сказано «и предметом симпрелестным упоен и восхищен"