Прощание пройдет 17 сентября в 8:40 в Храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при Владимирском университете.

Основатель фонда «Сотвори добро» Роза Киямова умера на 82-ом году жизни 14 сентября во Владимире. Об этом сообщил мэр Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале.Роза Хамзаевна была отмечена государственными, региональными и общественными наградами. Кроме этого, патриарх Алексий II назвал Розу Киямову Матерью Терезой региона.Прощание пройдет 17 сентября в 8:40 в Храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при Владимирском университете. Похороны назначены на 10:00. Напомним, ранее мы писали, что