Комплекс хотят перевести из федеральной собственности в областную.

Во Владимирской области власти намерены восстановить усадьбу Храповицкого «Муромцево». Исторический комплекс расположен под Судогдой. Его могут перевести из федеральной собственности в региональную. Переговоры идут в данный момент. О дворянском наследии — в материале .Нуждается в реконструкцииГубернатор Александр Авдеев рассказал, что переход из федеральной в областную собственность позволит разработать специальную программу, выделить финансирование и начать поэтапное восстановление объекта. Об этом глава региона сообщил после визита в Судогодский район в минувшие выходные.«Усадьба Храповицкого очень давно нуждается в восстановлении. А ведь это жемчужина не только Судогодского района, но и всей Владимирской области. Она востребована и в культурных, и туристических целях», — указал Авдеев.Он указал, что сейчас комплекс находится на балансе Росимущества.«Мы понимаем, что у Федерации не всегда быстро доходят руки до всех усадеб в стране, которые нуждаются в реконструкции и ремонте, поэтому сейчас ведём переговоры о передаче её в областную собственность», — добавил губернатор.Исторический комплекс и парк вокруг него смогут восстановить в течение 5-10 лет. Сейчас правительство убирает трубы с территории, частично отремонтирован участок дороги.Обсуждается с 1980-х годовВпервые планы по восстановлению усадьбы в Муромцево появились еще в советское время. Инициитива появилась в 80-е годы прошлого столетия. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только в 2015 году. Тогда объект передали Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику.На тот момент реконструкцию оценили в 3 млрд рублей. Однако работы до сих пор не провели: концепция осталась только на бумаге. Очевидно, сумма значительно выросла за 10 лет.В январе прошлого года власти сообщили о разработке дорожной карты по восстановлению усадьбы. Медленно, но верно дело встало на рельсы. Передача объекта региону — следующий шаг.Владимир Храповицкий — крупный лесопромышленник и последний предводитель местного дворянства. Он владел усадьбой с середины 19-го века. Для перестройки Храповицкий пригласил московского архитектора Петра Бойцова. Так, в 30 километрах от Владимира появилось уникальное здание в готическом стиле. Его прототипом считается замок Балморал в Шотландии, резиденция британских королей.Всего архитектурно-парковый ансамбль включал до 70 каменных и деревянных построек. Дендрологический парк на территории объединял аллеи в различных стилях, которые были украшены скульптурами, беседками и фонтанами. По словам историков, Владимир Храповицкий жил практически с царским размахом.После революции 1917 года усадьбу национализировали. Вплоть до 1976 года в роскошном здании находился лесной техникум. После постройки нового корпуса для образовательного учреждения усадьба стояла в заброшенном состоянии.Напомним, что в Ярославле инвестор в центре города. Здание пустовало долгие годы. Осенью прошлого года в нем произошел крупный пожар. Планируется, в усадьбе обустроят гостиницу.