Обученная десятилетняя немецкая овчарка, служившая все эти годы четвероногим напарником полицейских, отправляется на заслуженный отдых.

Полицейские-кинологи ОБ ППСП УМВД России по городу Владимиру передают на безвозмездной основе гражданам служебную собаку Сольвейг Горо Байрон. Обученная десятилетняя немецкая овчарка (пол кобель), служившая все эти годы четвероногим напарником полицейских, отправляется на заслуженный отдых.Предложить свою кандидатуру в качестве нового хозяина и договориться о знакомстве с питомцем можно по телефонам ОБ ППСП УМВД России по городу Владимиру: 8 (4922) 54-03-48, 54-33-01.