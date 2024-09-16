Его выбор был единогласно поддержан путем тайного голосования.

Сегодня, 16 сентября, депутаты VII созыва Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области одобрили кандидатуру Сергея Сидорина на должность временно исполняющего обязанности главы города. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.Его выбор был единогласно поддержан путем тайного голосования. Сергей Сидорин, заместитель главы администрации по соцвопросам, начнет исполнять свои обязанности с 17 сентября 2024 года. Решение было принято после уведомления главы города Елены Фоминой о досрочном прекращении ее полномочий, она была избрана депутатом VIII созыва Совета народных депутатов.Напомним, ранее мы писали, что