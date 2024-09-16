В рамках мероприятия полицейские и общественники вместе с дружинниками и волонтерами организовали площадку с актуальными профилактическими памятками различной тематики.

Сотрудники УМВД России по городу Владимиру вместе с членом Общественного совета при городском Управлении МВД России Натальей Куликовой, а также дружинниками и волонтерами Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека региона приняли участие в фестивале «Владимирский папа». Он состоялся в минувшую субботу, 14 сентября, в Центральном парке культуры и отдыха областного центра.В рамках мероприятия его участники организовали площадку с профилактическими памятками различной тематики. Ключевой стала тема противодействия дистанционному мошенничеству. Старший участковый уполномоченный полиции Анастасия Манькова совместно с представителями общественности общалась с местными жителями, предупреждая и молодежь и, особенно, старшее поколение, о том, как действуют аферисты, какие именно схемы используют для достижения своих корыстных целей. Майор полиции также рассказала о том, что нередко злоумышленники вовлекают в совершение преступлений несовершеннолетних, которые впоследствии, сами того не осознавая, могут стать, к примеру, дропперами – «обнальщиками». Гостям фестиваля были вручены разработанные полицией листовки с актуальной информацией. А юные участники мероприятия смогли проверить свои знания и интуицию, ответив на вопросы тематической викторины, получив за правильный ответ сладкий приз.Полицейские и общественники информировали молодежь о вреде запрещенных веществ, призывали к активному и здоровому образу жизни, дружескому общению в реальной жизни, а не в онлайн формате.- Уже не первый раз вместе с сотрудниками полиции и волонтерами мы проводим такие нужные профилактические мероприятия, - отметила общественница Наталья Куликова. – Здесь очень важно, чтобы и родители разговаривали со своими детьми. Каждый родитель может и должен поговорить с ребенком на тему того, что наркотики – это зло, до того, как ему в какой-либо компании могут предложить попробовать запрещенные вещества. Призываю родителей вести постоянный диалог с ребенком-подростком, интересоваться его увлечениями, кругом общения.Также в ходе мероприятия заместитель начальника отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Владимиру Алексей Ремизов рассказал о профессии, о возможности обучения в вузах МВД России и прохождения службы в органах внутренних дел.Ведомственная площадка заинтересовала гостей фестиваля, которые смогли напрямую задать все интересующие вопросы ее организаторам.