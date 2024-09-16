Татьяна Брухунова раскрыла тайное прозвище Петросяна.

Татьяна Брухунова раскрыла тайное прозвище Петросяна.Как известно, жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно ведет блог в соцсетях. Однако она в основном публикует свои аутфиты и кадры из путешествий. Семью супруга юмориста старается оберегать от широкой публики. Но иногда все же случаются исключения. Как, например, сегодня.Татьяна Брухунова поделилась интимным в день рождения мужа. Жена Петросяна поздравила его с днем рождения, опубликовав свадебное фото, и раскрыла его домашнее прозвище."С днем рождения, волшебник", – написала Татьяна.Немного ранее молодая супруга знаменитости показала, как сын Евгений Вагановича угощает папу блинчиками и напоминает ему о том, что важно употребить их после основного приема пищи. Поклонники умилились такой заботе, о чем написали в Сети.Напомним, Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Несмотря на разницу в возрасте, они нашли общие точки соприкосновения. Сначала Татьяна работала помощницей Евгения Вагановича, а потом стала ему гораздо ближе. Она родила ему сына Вагана, а в прошлом году на свет появилась их маленькая дочь Матильда.Недавно Брухунова рассказала в одном интервью, что отношения с Петросяном у них начались еще во времена его женитьбы на Степаненко, после чего получила множество негатива в свой адрес.