Советская литература оставила нам множество незабываемых произведений. Иногда первое предложение может мгновенно напомнить о знакомом сюжете.

Советская литература оставила нам множество незабываемых произведений. Иногда первое предложение может мгновенно напомнить о знакомом сюжете.Сможете ли вы узнать книги по их первым строчкам? Это не только увлекательная игра, но и возможность проверить свою память и любовь к литературе. Некоторые предпочитают краткое содержание, позволяющее быстро понять суть произведения, но есть и те, кто считает, что настоящая красота книги раскрывается лишь при чтении от первой до последней страницы.