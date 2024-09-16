В субботу, 14 сентября, в Камешковском районе произошел пожар на торфянике. Огонь разгорелся между деревнями Тереховицы и Остров, сообщили в пресс-службе РОССОЮЗСПАСа Владимирской области.

В субботу, 14 сентября, в Камешковском районе произошел пожар на торфянике. Огонь разгорелся между деревнями Тереховицы и Остров, сообщили в пресс-службе РОССОЮЗСПАСа Владимирской области. Спасатели тушили пожар до самого вечера с помощью ранцевых огнетушителей и хлопушек. Из-за чего произошло возгорание точно неизвестно, но не стоит исключать, что сухая жаркая погода может быть виновницей происшествия. Напоминаем,