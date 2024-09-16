В экспозиции будут представлены рабочие материалы к кинокартине Москва слезам не верит, афиши фильма и экземпляр сценария с рукописными пометками режиссера.

В подземном музее парка Зарядье 17 сентября откроется выставка Меньшов/Москва — 85/45. Она приурочена к двум юбилеям: 85-летию со дня рождения кинорежиссера, актера Владимира Меньшова и 45-летию с момента выхода в прокат фильма Москва слезам не верит.В экспозиции представлены рабочие материалы к кинокартине — эскизы художников-постановщиков и художника по костюмам, а также сами костюмы, в которых снимались актеры. Посетители увидят реквизит, черновики текстов песен, плакаты и афиши фильма, выполненные как для рекламной кампании в СССР, так и для презентации за рубежом.История картины Москва слезам не верит беспрецедентна: в нее мало кто верил, но успех оказался оглушительным. После премьеры фильм посмотрели 90 миллионов человек — за всю историю советского кинопроката больше было только у боевика Пираты XX века. Зрители увидели в фильме — страшно произнести — энциклопедию русской жизни, — предположил позже сам Владимир Меньшов.Получил фильм и зарубежное признание: он был удостоен премии Оскар (третьей в истории советского кинематографа) в номинации Лучший фильм на иностранном языке.Основную часть экспонатов для выставки передал киноконцерн Мосфильм. Отдельного внимания заслуживает впервые выставленный публично экземпляр сценария картины с рукописными пометками, правками Владимира Меньшова. Его предоставила для экспозиции семья режиссера. Также впервые приводятся фрагменты из будущей книги художника по костюмам Жанны Мелконян — соавтора образов Кати Тихомировой, Людмилы, Тоси, Гоши и других персонажей культового фильма. Важным дополнением стали экспонаты из фондов Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова и Музея кино.Посетить выставку можно до 13 октября.