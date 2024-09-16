С понедельника, 16 сентября, жителям Владимирской области запрещено ходить в леса региона. Это связано с 4-ым классом пожарной опасности, рассказали в пресс-службе МЧС. Природные пожары

С понедельника, 16 сентября, жителям Владимирской области запрещено ходить в леса региона. Это связано с 4-ым классом пожарной опасности, рассказали в пресс-службе МЧС. Природные пожары происходят ежедневно, так, например, в выходные спасатели почти целый день тушили пожар на торфянике. Ранее владимирцам запретили жарить шашлыки и разводить костры из-за введения особого противопожарного режима. Однако обстановка ухудшается.