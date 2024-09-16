12 сентября во Владимирской области состоялось открытие образовательного методического центра практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

12 сентября во Владимирской области состоялось открытие образовательного методического центра практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Об этом рассказали в региональном правительстве. Новый центр, созданный на базе Ковровского транспортного колледжа, является частью федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».Инициатива входит в рамки нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и была выдвинута в рамках приоритетных задач Президентом России Владимиром Путиным. Целью проекта является создание перспективной самостоятельной отрасли экономики, связанной с разработкой и использованием гражданских беспилотных летательных аппаратов.Подготовку специалистов по новой специальности уже начали 25 студентов, принятых на программу в Ковровском транспортном колледже. Центр оборудован современным оборудованием и инфраструктурой для обучения, включая общие рабочие зоны, ремонтную станцию, зону 3D-печати и полётные зоны для практических занятий.Финансирование на реализацию проекта в регионе составляет более 301 миллионов рублей, часть которых поступила из федерального бюджета. Ожидается, что к концу года в проект будут вовлечены не менее 2300 школьников и студентов из различных учебных заведений региона.Участники проекта выразили радость по поводу выбора специальности и уверены, что будущее работы в области беспилотной авиации будет увлекательным и перспективным. Напомним, ранее мы писали, что