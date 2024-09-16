Врезался сзади, пока мопед стоял на светофоре. Авария со смертельным исходом произошла в пятницу, 13 сентября, напротив магазина «Маяк» на Большой Нижегородской. 19-летний байкер погиб на

Врезался сзади, пока мопед стоял на светофоре. Авария со смертельным исходом произошла в пятницу, 13 сентября, напротив магазина «Маяк» на Большой Нижегородской. 19-летний байкер погиб на месте. Как сообщили в УМВД, в 20:15 водитель мопеда «Свифт» стоял на светофоре на запрещающий сигнал дополнительной секции в левой полосе – он собирался повернуть на Погодина. В это