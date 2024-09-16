Выставка под названием «Театр живописи» открылась в Центре пропаганды изобразительного искусства. Картины написал Сергей Игнатов – создатель нового стиля в живописи под названием

Выставка под названием «Театр живописи» открылась в Центре пропаганды изобразительного искусства. Картины написал Сергей Игнатов – создатель нового стиля в живописи под названием «импровизионизм», рассказали в правительстве области. Художник работает в оригинальной технике, импровизирует с цветом, обильно смешивая краски сразу на холсте прямо во время написания. Сергей Игнатов основал первый в России театр живописи и