Маршруты № 9С, 17, 25 и 29С изменятся с 22 сентября (будущее воскресенье). Это связано с появлением новых остановок на улицах Сперанского, Василисина и Рокадной дороге, объяснили в пресс-службе

Маршруты № 9С, 17, 25 и 29С изменятся с 22 сентября (будущее воскресенье). Это связано с появлением новых остановок на улицах Сперанского, Василисина и Рокадной дороге, объяснили в пресс-службе мэрии Владимира. Итак, автобусы №9С «Полянка – Юго-Западная» и №25 «Юго-Западная – ул. Куйбышева» на участке от Нижней Дубровы до парка «Дружба» будут следовать по улицам