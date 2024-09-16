Восстановлением лесов занимаются, как профессионалы, так и волонтеры.

Во Владимирской области ежегодно восстанавливают 6 тысяч га леса. Об этом рассказали в правительстве региона в рамках 200-летия Карла Тюрмера – основоположника посадки лесов в регионе. Праздник проходил в Судогде.Восстановлением лесов занимаются, как профессионалы, так и волонтеры. Работы также проходят в рамках экологических акций «Сад памяти», «Сохраним лес», «Сохранение лесов». Все они входят в нацпроекта «Экология». Он реализуется в регионе уже шесть лет. За это время в регионе закупили свыше 500 единиц необходимой для работ техники, инвентарь для сохранения леса и тушения пожаров, патруля.Также на мероприятии губернатор Александр Авдеев вручил ведомственный нагрудный знак отличия «Почётный работник лесного хозяйства» участковому лесничему, госинспектору Селивановского лесничества Сергею Шишкину. Другие сотрудники отрасли были удостоены Почётных грамот регионального Правительства. Отмечены победители регионального конкурса «Лучший по профессии» и трудовые династии работников леса – Акифьевых, Белоусовых, Малышевых, Папижук и Якушкиных.Напомним, ранее мы писали, что