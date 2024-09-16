С 11 по 20 сентября граждане могут выбрать лучшего участкового уполномоченного в каждом районе Владимирской области.

С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходит первый этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Лучшего участкового граждане традиционно выбирают посредством онлайн-голосования.Территориальные органы внутренних дел на районном уровне представили своих лучших кандидатов, каждый из которых достоин звания «Народного». Ознакомиться с анкетами участников первого этапа конкурса и проголосовать можно по этой ссылке.Итоги онлайн-голосования будут размещены на сайте УМВД России по Владимирской области.Победители первого этапа конкурса поборются за звание «Лучшего участкового уполномоченного Владимирской области» на региональном этапе онлайн-голосования, которое состоится в октябре текущего года.Приглашаем всех жителей Владимирской области принять участие в голосовании.