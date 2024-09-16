Запах мог стать результатом пожара в Камешковском районе.

Жителям Владимира назвали предположительную причину запаха гари в городе. Как сообщаете издание «Владимирские новости», со ссылкой на ГУ МЧС по региону, запах мог стать результатом пожара на травяной подстилке в Камешковском районе.Площадь возгорания составляет 20 гектаров, на тушении работают 32 человека и 10 единиц техники. Город охвачен гарью, предположительно, идущей от места пожара. Спасатели уточнили, что планируют скоро потушить пламя.Напомним, ранее мы писали, что