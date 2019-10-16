Певица Полина Гагарина оказалась в крайне неприятной ситуации. На нее подали суд за кражу интеллектуальной собственности.

Певица Полина Гагарина оказалась в крайне неприятной ситуации. На нее подали суд за кражу интеллектуальной собственности.В роли истца планирует выступить заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Она обвиняет свою коллегу в заимствовании аранжировки кавер-версии песни Виктора Цоя "Кукушка".По словам Кормухиной, она лично написала эту обработку. Ее компаньоном в этом нелегком деле был музыкант Алексей Белов."Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино", – заявила Ольга.Также российская певица рассказала, что, такая же как у Гагариной, "Кукушка" вошла в альбом Кормухиной "Падаю в небо". Естественно, все формальные нюансы в отношении авторства Ольга учла. Поэтому она была буквально шокирована, когда четыре года назад услышала песню Полины, сообщает .Кормухина долго прибывала в каком-то ступоре после осознания того, что ее интеллектуальную собственность нагло эксплуатируют. "...потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон", – подчеркнула она в беседе с .