Россия лишь формально поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко, уверен военный эксперт Владимир Трухан. По его мнению, Кремль втайне от Батьки готовит его преемника.

Россия лишь формально поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко, уверен военный эксперт Владимир Трухан. По его мнению, Кремль втайне от Батьки готовит его преемника.Лукашенко в настоящее время – единственный центр власти в Белоруссии, поэтому Москвы вынуждена иметь с ним дело, заявил политолог. В то же время Кремль ведет свою игру и готовит нового президента республики, считает Трухан."Эта работа гораздо важнее, чем декоративная поддержка Лукашенко", – сказал военный эксперт в эфире ютуб-канала Politwera.По мнению политолога, несмотря на встречу Владимира Путина с Александром Лукашенко, Москва только делает вид, что поддерживает белорусского лидера. На самом деле Кремль просто на некотрое время позволяет ему остаться во власти, уверен Трухан. Подготовка преемника – дело небыстрое, отметил эксперт.Ранее политолог Арсений Сивицкий заявил, что Россия заинтересована в превращении Белоруссии в парламентскую или президентско-парламентскую республику. В такой системе координат места Александру Лукашенко нет.Москва настаивает на конституционной реформе в Белоруссии и передаче части президентских полномочий на другие уровни. Конечной целью Кремля является выведение Лукашенко из игры, считает Сивицкий.Ранее конституционную реформу в Белоруссии прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он призвал Александра Лукашенко к общенациональному диалогу. Необходимо подключить все политические силы, включая оппозицию, уверен руководитель внешнеполитического ведомства.Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Оппозиция и поддерживающий ее Запад не признают переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. В минувшее воскресенье на акции протеста в Минске правоохранители задержали более 600 демонстрантов.