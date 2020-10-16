Свои инициативы на конкурс президентских грантов 2021 года представили некоммерческие организации из всех российских регионов. Подано 10 063 проекта.

Свои инициативы на конкурс президентских грантов 2021 года представили некоммерческие организации из всех российских регионов. Подано 10 063 проекта.Конкурс Фонда президентских грантов будет проводиться в десятый раз. Несмотря на это, 64% заявителей участвуют в нем впервые.Больше всего проектов подано в сфере охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни – 1 799. По социальной поддержке выдвинуто 1 389 инициатив, по сохранению исторической памяти – 1 225.Более 50% заявителей запрашивают гранты в размере от 500 тысяч до трех миллионов рублей. 32,7% инициатив составляют проекты, на которые требуется менее 500 тысяч рублей.Заявки принимались до 15 октября. До 15 января планируется подвести итоги. Финансирование выбранных проектов начнется с 1 февраля 2021 года.На конкурсе распределят первую часть средств, которые запланированы на поддержку некоммерческих организаций в следующем году. Всего в проекте бюджета на следующий год на эти цели предусмотрено 10,2 миллиарда рублей. Эта сумма впервые включает в себя софинансирование Фондом президентских грантов региональных программ поддержки НКО.В Фонд президентских грантов с апреля 2017 года подано более 87 тысяч инициатив. Поддержку получили 15 877 проектов на сумму 32,8 миллиарда рублей.