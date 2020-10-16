Создана рабочая группа, которая будет обеспечивать общее руководство, стратегическую и межведомственную координацию, оперативное согласование вопросов и регулирование разногласий в процессе возведения объекта монументального искусства.

Создана рабочая группа, котораябудет обеспечивать общее руководство, стратегическую и межведомственную координацию, оперативное согласование вопросов и регулирование разногласий в процессе возведенияобъекта монументального искусстваВ ее состав включены врио заместителя главы региона Роман Годунин,руководители областных департаментов архитектуры и строительства,культуры,имущественных и земельных отношений, государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, комитета по социальной политике областной администрации, управления архитектуры и строительства администрации города Владимира, представителиСовета народных депутатов областного центра и отдела по культуре Владимирской епархии.Напомним, что в очередной раз предложение увековечить память святого князя, при котором Владимир достиг наивысшего расцвета, позвучало месяц назад, в ходеПервого международного историко-культурного Свято-Андреевского форума. Первые же предпринимались еще в начале 2000-х годов. Тогда его предполагалось поставить в начале Октябрьского проспекта. Но дальше эскизов и споров дело не пошло.