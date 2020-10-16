Владимирской прокуратурой проведена проверка фармацевтической деятельности аптек в областном центре и городе Радужный, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В аптеке ООО ..

Владимирской прокуратурой проведена проверка фармацевтической деятельности аптек в областном центре и городе Радужный, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.В аптеке ООО «Медилон-Фармимэкс» лекарственные препараты хранились в незащищённом от света месте. Установлены факты хранения лекарств с несоблюдением температурного режима.Аналогичные нарушения выявлены в ООО «Фармация».Проверка ООО «Семейная аптека» показала, что медикаменты с истекшим сроком годности хранятся вместе с другими группами препаратов. Здесь в фармацевтическом холодильнике вместе с таблетками хранились продукты питания.В ходе надзорных мероприятий также установлено, что в ООО «Фармация Октябрьского района Владимира» не был обеспечен минимальный ассортимент лекарственных средств.В этой связи в отношении должностных лиц возбуждены административные производства по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), а в отношении должностного лица ООО «Фармация Октябрьского района г. Владимира» по ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка розничной торговли лекарственными препаратами).По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица привлечены к ответственности, нарушения устранены.