Актриса Нина Добрев показала роскошный дом.

Актриса Нина Добрев показала роскошный дом.Канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев устроила экскурсию по своему калифорнийскому жилищу. Дом звезды сериала "Дневники вампира" построен более ста лет назад в испанском стиле.Нина с уважением отнеслась к оригинальной архитектуре здания, поэтому во время ремонта использовала только то, что вписывалось в концепцию. Добрев собственноручно покрасила фасад дома в белый цвет. В этом нелегком деле ей помогал возлюбленный. Работа заняла целый месяц.В особняке Нины Добрев есть просторная гостиная с камином, обеденная и кухонная зоны, несколько уютных спален. "Моя комната похожа на остальные. Она открытая, светлая, воздушная. Мне хотелось, чтобы она была привлекательной и тут можно было прыгать", – поделилась звезда "Дневников вампира".Отдельная гордость Нины Добрев — это ванная комната. По словам знаменитости, плитка, которой декорированы стены и пол помещения, сохранилась там с 20-х годов прошлого века. "В этом есть какой-то шарм. Я сразу же влюбилась. Я не хотела ничего переделывать", – призналась актриса.Нина оборудовала кинокомнату, где проводит много времени одна и с друзьями. Также у знаменитости есть небольшой сад с бассейном, зоной для барбекю и местом для посиделок на открытом воздухе. На территории особняка знаменитости располагается небольшой спортзал.Добавим, Нина Добрев уже почти два года встречается с американским сноубордистом и трехкратным олимпийским чемпионом Шоном Уайтом. Избраннику звезды "Дневников вампира" недавно исполнилось 35 лет.Скоро на экраны выйдет рождественский ромком с Ниной Добрев в главной роли. Лента называется "Неуловимый аромат любви". Проект создан для стримингового сервиса Netflix.