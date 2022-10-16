Алла Пугачева была одним из столпов отечественной музыки. Но потом смоталась из страны, полив помоями всех россиян.

Алла Пугачева была одним из столпов отечественной музыки. Но потом смоталась из страны, полив помоями всех россиян.Громким и скандальным был отъезд Аллы Пугачевой из России. Вначале из страны сбежал ее муж, который теперь колесит по миру, чтобы снять сливки наработанной в России популярности с фанатов, растекшихся по миру. Затем и Алла Борисовна купила билет на самолет за границу. Несколько раз, правда, все равно возвращалась. В последний раз, судя по слухам, для того, чтобы продать семейный замок в деревне Грязь и забрать документы на детей.Не забыла Примадонна и о гадостях: обозвала соотечественников и фанатов "рабами" и "холопами", чем настроила против себя огромное количество лояльных прежде людей. Кроме того, стало известно о том, что Алла Пугачева . Канализация из замка отправлялась прямиком в единственное озеро деревни.Тем не менее, есть те, кто уверены: возвращение Пугачевой, обозвавшей россиян рабами, не за горами. Певица Варвара, которая тепло относится к беглянке, уверяет: "Алла Борисовна — махина, глыба. Она очень мудрая, она сделает правильный выбор." Каждый, кого знает Варвара, по ее словам, также уверен в скором возвращении Примадонны.Времена сейчас трудные: к отменам концертов прибавляется тяжелое эмоциональное состояние. "Ком в груди, который давит, не проходит", – постаралась описать она состояние большинства сограждан."Надо выстоять", – отметила Варвара.