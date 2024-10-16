21-летний Игнат Василькин из Юрьев-Польского проходил срочную службу в войсках ВДВ с октября прошлого года. До дембеля оставался месяц, как вдруг его матери пришло извещение – пропал без

21-летний Игнат Василькин из Юрьев-Польского проходил срочную службу в войсках ВДВ с октября прошлого года. До дембеля оставался месяц, как вдруг его матери пришло извещение – пропал без вести. За время службы Игнат показал себя с положительной стороны, имеет награду. Как рассказывает мать пропавшего солдата Людмила Заботина, в мае этого года срочники были направлены в