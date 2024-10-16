Как сообщают в пресс-службе ГАИ, авария случилась в 10:20 на 9 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (западное соединение с М-7 ). Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ г. Владимира

Как сообщают в пресс-службе ГАИ, авария случилась в 10:20 на 9 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (западное соединение с М-7 ). Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ г. Владимира Водитель БМВ 1993 г.р. (31 год) совершил наезд на стоящий для совершения маневра автомобиль Хендай. В результате столкновения автомобиль БМВ отбросило на автомобиль МАН, а автомобиль