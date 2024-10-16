Два большегруза столкнулись на Южном объезде сегодня ночью. Для одного из водителей эта поездка оказалась последней. Как сообщили в ГАИ, авария произошла в 3:30 на 182 км М-7 «Волга». Двигаясь в

Два большегруза столкнулись на Южном объезде сегодня ночью. Для одного из водителей эта поездка оказалась последней. Как сообщили в ГАИ, авария произошла в 3:30 на 182 км М-7 «Волга». Двигаясь в сторону Москвы, 28-летний водитель фуры «ДАФ» выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с другим большегрузом – «Скания» с полуприцепом. Последней