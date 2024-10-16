1400 килограммов старых рельсов украли трое подельников на одном из железнодорожных путей сортировочной горки станции Муром. О случившемся рассказали во Владимирском линейном отделе МВД

1400 килограммов старых рельсов украли трое подельников на одном из железнодорожных путей сортировочной горки станции Муром. О случившемся рассказали во Владимирском линейном отделе МВД России на транспорте. Злоумышленники украли «лом черного металла верхнего строения пути», то есть старые рельсы. Добычу они сдали в пункт приема металла. Сколько денег за это получили подельники – не сообщается.