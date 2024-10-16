В концертном зале Москва прошел гала-концерт Юбилейного XV Международного благотворительного фестиваля Белая трость, приуроченный к Международному дню белой трости – символу незрячего человека. Этот фестиваль стал возможен благодаря Диане Гурцкая. За кулисами Народная артистка России была с сыном Константином.

В концертном зале "Москва" прошел гала-концерт Юбилейного XV Международного благотворительного фестиваля "Белая трость", приуроченный к Международному дню белой трости – символу незрячего человека. Этот фестиваль стал возможен благодаря Диане Гурцкая. За кулисами Народная артистка России была с сыном Константином."Мой сын всегда и безусловно меня поддерживает, – рассказала Диана. – Он очень добрый и любящий мальчик, который порой переживает за меня больше, чем даже я сама за себя. Просто хочет передать мне частицу тепла, которое его переполняет. Особенно это важно в связи с нашей жизненной ситуацией и историей".Напомним, 20 мая 2023 года любимый супруг Дианы и отец Константина Петр Кучеренко скоропостижно скончался в возрасте 46 лет при возвращении из рабочей командировки на Кубу.Красавцу-сыну Гурцкая 17 лет. Парень учится в 11 классе и уже сегодня думает о будущей профессии. Как признался "Дни.ру" сам Константин, он планирует пойти учится на юриста. Значит, продолжит дело отца, который был востребованным адвокатом Московской областной коллегии адвокатов, профессором кафедры конституционного и муниципального права РУДН, доктором юридических наук.Сама Диана при этом ни на чем не настаивает – мол, это его жизнь, ему и решать, какой дорогой идти. "Я помню свое детство, помню, как папа хотел, чтобы я стала филологом, а я же мечтала петь, и он меня услышал", – рассказала 46-летняя исполнительница за кулисами концерта.