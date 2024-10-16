Инцидент произошел 15 октября вечером. Пожилой житель Коврова споткнулся и упал прямиком в канаву, которую вырыла аварийная служба «Владимиртеплогаза». Траншея лентой или другими

Инцидент произошел 15 октября вечером. Пожилой житель Коврова споткнулся и упал прямиком в канаву, которую вырыла аварийная служба «Владимиртеплогаза». Траншея лентой или другими предупредительными знаками огорожена не была. Несчастный случай произошел между домами №25 и 27 на проспекте Ленина. По данным источника «Шестого канала», мужчина был сильно пьян. Канава была неглубокой, тем не менее ее