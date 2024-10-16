В первой половине этого года объем займов в ломбардах региона вырос на 52% и составил 654,7 млн рублей, сообщили во владимирском отделении Банка России. С января по июнь ломбарды заключили 35,8

В первой половине этого года объем займов в ломбардах региона вырос на 52% и составил 654,7 млн рублей, сообщили во владимирском отделении Банка России. С января по июнь ломбарды заключили 35,8 тысяч договоров, это на 21% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Средний размер займа также увеличился по сравнению с прошлым годом – теперь он