Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во Владимире бухгалтер одного из предприятий присвоила 10 млн рублей на работе.В результате женщина оказалась под следствием. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Ранее в полицию обратился руководитель компании. Он выявил недостачу в ходе ревизии.Оперативники выяснили, что женщина, которая занималась в фирме финансами, оформила корпоративную бизнес-карту. На нее сотрудница переводила деньги с расчетных счетов и в дальнейшем обналичивала их.В период с марта 2021 по июль 2023 года она похитила 3 млн рублей. Кроме того, бухгалтер начисляла себе завышенную зарплату. В отношении нее завели два уголовных дела.Напомним, что в Петушках Владимирской области рoдители детей, занимающихся в секции художественной гимнaстики муниципального спорткомплексa, . С ним брали деньги за бесплатные занятия.