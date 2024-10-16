Петицию подписали более 800 человек.

Во Владимире жители микрорайона Веризино выразили несогласие с закрытием въезда через НИКТИД.На данный момент петицию подписали более 800 человек. Ее опубликовали на портале Change.org.Люди считают, что могут остаться без единственного удобного заезда на улицу Горького. Перекресток итак постоянно стоит в пробках, особенно в утренние и вечерние часы пик. Нагрузка на дорогу может возрасти.«Данный заезд используют более 60% жителей города. Это показывает его значимость для нашего микрорайона», — указано в тексте петиции.Владимирцы обратились к мэрии.